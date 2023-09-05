Хозяйкам посоветовали простой способ удалить жирное пятно с одежды

Простой способ удаления жирных пятен с одежды раскрыла пользовательница TikTok Рэйчел Дюпре. Она опубликовала видео под ником @racheldupre17.

По словам хозяйки, такие загрязнения быстро удаляет сухой шампунь. Она в кадре распылила указанное средство на футболку, потом потерла ткань пальцами и промокнула полотенцем.

В результате этих действий пятно исчезло. Блогер уточнила, что продемонстрированный метод эффективен в том числе и после стирки испачканного предмета. // фото: katemangostar/ freepik.com