Хорватия войдет в Шенгенскую зону с 1 января

Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января 2023 года. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что решение принято на уровне министров внутренних дел стран Шенгена. Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет.

При этом заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне были отклонены. Власти Нидерландов и Австрии посчитали, что эти государства не соответствуют требованиям вступления в Шенген. // Фото: unsplash.com