Живой мужчина 5 часов провел в мешке для трупов из-за ошибки врачей

Врачи констатировали смерть пациента и отправили его в морг. Мужчина пять часов лежал в предназначенном для трупов мешке, пока не выяснилось, что он жив. Это произошло в штате Гояс в Бразилии, пишет New York Post.

Мертвым признали 62-летнего Хосе Рибейру да Сильва. По мнению медиков, он скончался от осложнений онкологии ротовой полости. Семье покойного вечером передали свидетельство о смерти. Тело сложили в мешок для трупов и отправили в похоронное бюро.

Ночью сотрудник этого бюро вскрыл мешок и обнаружил, что человек жив. Его глаза были открыты, он дышал, но с трудом. Вызвали скорую помощь, да Сильву доставили обратно в больницу. В пластиковом мешке он провел пять часов.

Оказывается, врач заметил, что пациент не дышит, и признал его умершим. На самом же деле мужчина дышал через трахеостомическую трубку, вставленную в горло. // фото: istockphoto.com