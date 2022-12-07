Затмение Марса Луной можно будет наблюдать в четверг

В четверг, 8 декабря, ожидается сразу три знаковых космических явления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

Так, жители Земли смогут любоваться полнолунием. Что важнее, в этот день Марс подойдет на минимальное расстояние к Земле за два года, таким образом, его размеры на небе будут максимально комфортными для наблюдения. В-третьих, произойдет затмение Марса Луной.

Астрономические явления ожидаются утром, в период с 7 до 9 часов по Москве, отмечает источник. // Фото: unsplash.com