Мощная магнитная буря придет перед Новым годом и продлится 8 дней

Страдающим от гипертонии и метеозависимым людям перед новогодними праздниками будет нелегко. Мощную магнитную бурю спрогнозировали астрономы, передает «Доктор Питер».

Она продлится восемь дней, то есть с 22 по 28 декабря. В частности, по мнению специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитное возмущение будет особенно сильным 22 декабря и 25-28 декабря. При этом 23-24 декабря и 29 декабря магнитосфера тоже останется возбужденной.

Это будет не лучшим образом сказываться на здоровье. Доктора советуют высыпаться, пить достаточное количество воды и не перенапрягаться. // фото: freepik.com