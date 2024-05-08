08 мая 2024, 06:30
Холодный день ожидает жителей Карелии накануне праздника
Сегодня в Карелии будет снежно
Сегодня, 8 мая, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег, мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +1, +3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха 0,+5°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+1, переменная облачность, возможен небольшой снег.
В Сегеже -1-4, переменная облачность, небольшой снег с дождем.
В Сортавале +1+3, переменная облачность, возможен небольшой снег с дождем.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Aaron Burden