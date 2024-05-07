Умеренные снегопады пройдут в среду в Карелии

Завтра, 8 мая, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью снег, днем небольшой снег, мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха -2, -7°С, днем 0,+5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -5, днем -1+1, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сегеже -1-4, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сортавале ночью -2, днем +1+3, переменная облачность, возможен небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»