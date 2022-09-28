Холод и мокрый снег придут в Карелию

Сентябрь запомнится жителям Карелии дождями и небольшим количеством солнечных дней. До окончания месяца погодой все еще будут управлять циклоны, сообщили в Гидрометцентре республики.

Сейчас средняя температура ниже нормы почти на 2 градуса, число выпавших осадков в Петрозаводске уже вдвое превышает месячную норму.

Но до конца сентября температура воздуха не поднимется выше +6,+11 градусов, осадков прибавится. Особенно холодным будет 29 сентября, четверг. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура опустится до 0, +5 градусов, днем не превысит +3,+8 градусов.

Первый снег долго не продержится, уже 30 сентября циклон повысит градус и принесет очередную порцию дождей. // Фото: pixabay.com