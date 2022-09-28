28 сентября 2022, 07:00
Сегодня в Карелии ожидается пасмурный день без сильных дождей
Температура воздуха в республике серьезно не изменится
Сегодня, 28 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +8,+10°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +7,+12°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +5+7, пасмурно, небольшой дождь.
В Сегеже +7+9, пасмурно, без осадков.
В Сортавале +7+10, пасмурно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com