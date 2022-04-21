21 апреля 2022, 06:40
Общество

На помощь детям приходят собаки реабилитологи

В Петрозаводске работает уникальный Центр, в котором помогают маленьким пациентам с ограниченными возможностями здоровья

… Они не надевают белых халатов, их инструмент – безграничная преданность и доброта. Собаки-лекари приходят на помощь детям с особенностями развития и пожилым людям в Петрозаводске. Занимается этой работой Центр социальной работы и канистерапии «Открытые сердца». 

Руководитель Центра Светлана Ефимова рассказала, как дрессируются собаки, чтобы стать добрыми спутниками детей, как проходят терапевтические занятия, и какое действие на ребенка оказывает общение с четвероногим другом.

Смотрите видео «Ники Плюс».

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Метки: 
канистерапия
Центр
открытые сердца
Светлана Ефимова
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Ника плюс