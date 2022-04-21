На помощь детям приходят собаки реабилитологи

… Они не надевают белых халатов, их инструмент – безграничная преданность и доброта. Собаки-лекари приходят на помощь детям с особенностями развития и пожилым людям в Петрозаводске. Занимается этой работой Центр социальной работы и канистерапии «Открытые сердца».

Руководитель Центра Светлана Ефимова рассказала, как дрессируются собаки, чтобы стать добрыми спутниками детей, как проходят терапевтические занятия, и какое действие на ребенка оказывает общение с четвероногим другом.

Смотрите видео «Ники Плюс».