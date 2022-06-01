Губернатор Санкт-Петербурга наградил топ-менеджера банка «Открытие»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов за большой вклад в социально-экономическое развитие города наградил почетной грамотой старшего вице-президента, управляющего Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаила Иоффе.
Это не только честь для меня, но и несомненное признание профессионализма и высокой эффективности банка «Открытие», который всего за четыре года превратился в системообразующее кредитно-финансовое учреждение города.
Банк «Открытие» стал надежным партнером Санкт-Петербурга как в сфере проектного финансирования знаковых строек, так и в стратегической сфере строительства метрополитена, предоставляет современные финансовые сервисы малому и среднему бизнесу, активно развивает ипотечное кредитование и предлагает горожанам широкий комплекс услуг по сохранению и преумножению их накоплений,
– прокомментировал вручение награды Михаил Иоффе.
Старший вице-президент банка «Открытие» Михаил Иоффе родился в 1974 году. В 1997 году окончил Петербургский государственный морской технический университет по специальности "Экономика и управление на предприятиях". В сентябре 2007 года стал управляющим петербургским филиалом банка ВТБ24. В августе 2017 года, в рамках объединения ВТБ и ВТБ24, возглавил розничный бизнес ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Летом 2017 года за высокий профессионализм отмечен благодарностью губернатора Санкт-Петербурга. С апреля 2018 года – старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие».