Грузовик повышенной проходимости получил Карельский центр охраны лесов

На текущей неделе Карельский центр охраны лесов получил новый грузовик повышенной проходимости. Автомобиль российского производства будет очень полезен, сообщили в минприроды республики.

На такой машине можно перевозить крупное оборудование, инвентарь и квадроциклы для проезда в труднодоступные зоны пожаров. Его поставили в регион по нацпроекту «Экология».

Карелия участвует в этом проекте с 2019 года и уже получила 73 единицы техники и 1100 единиц оборудования. Это грузовики, вездеходы, тягачи, прицепы, тракторы, бензопилы, пожарные стволы и многое другое.

До конца этого лета должны поставить еще два тягача и больше 20 единиц лесопожарного оборудования. // фото: минприроды Карелии