19 января 2024, 13:57
Происшествия

Грузовик подняли из кювета через неделю после серьезного ДТП

Фура лежала на обочине в Беломорском районе с 12 января, ее вытащили краном

При помощи подъемного крана из кювета в Беломорском районе 19 января подняли грузовик. Он лежал в снегу неделю, рассказали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

- Вытащили наконец фуру из кювета у отворотки в Беломорск в районе поселка Пушной,

- написал очевидец и опубликовал фото.

Напомним, фура вылетела в кювет после массового ДТП 12 января. На трассе столкнулись сразу три грузовика. // фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте

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Метки: 
новости Карелии
Беломорский район
ДТП