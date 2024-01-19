Грузовик подняли из кювета через неделю после серьезного ДТП

При помощи подъемного крана из кювета в Беломорском районе 19 января подняли грузовик. Он лежал в снегу неделю, рассказали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

- Вытащили наконец фуру из кювета у отворотки в Беломорск в районе поселка Пушной,

- написал очевидец и опубликовал фото.

Напомним, фура вылетела в кювет после массового ДТП 12 января. На трассе столкнулись сразу три грузовика. // фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте