Момент столкновения грузовиков в Карелии попал на видео

Видеорегистратор в одном из транспортных средств запечатлел момент аварии в Беломорском районе. Ролик появился в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Неподалеку от поселка Пушной днем 12 января столкнулись три грузовика.

ДТП случилось в районе поворота. Водитель грузовика начал тормозить, транспортное средство выехало на встречку, где двигался самосвал. Произошло столкновение. Водитель двигавшегося следом большегруза попытался уйти от столкновения и вылетел в кювет. // фото скриншот видео из VK-сообщества