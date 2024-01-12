12 января 2024, 19:50
Момент столкновения грузовиков в Карелии попал на видео
В сети опубликовали запись из кабины фургона, ставшего участником аварии на севере Карелии
Видеорегистратор в одном из транспортных средств запечатлел момент аварии в Беломорском районе. Ролик появился в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Неподалеку от поселка Пушной днем 12 января столкнулись три грузовика.
ДТП случилось в районе поворота. Водитель грузовика начал тормозить, транспортное средство выехало на встречку, где двигался самосвал. Произошло столкновение. Водитель двигавшегося следом большегруза попытался уйти от столкновения и вылетел в кювет. // фото скриншот видео из VK-сообщества