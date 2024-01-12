Школьница пропала в Петрозаводске

Школьницу, 2008 года рождения, разыскивают в Петрозаводске. Последний раз Ирину Мустиеву видели 11 января.

Полиция опубликовала фотографию разыскиваемой и назвала ее приметы: рост 160 см, волосы темные до плеч. Была одета: в темную удлиненную куртку с капюшоном, джинсы синего цвета, черные ботинки, серый шарф.

Бдительных петрозаводчан просят сообщать сведения о ее местонахождении по телефонам: 8911-402-49-26, 8 8142-73-91-54 или 02, с мобильного - 102.