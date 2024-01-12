ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварий

Госавтоинспекция Лахденпохьи просит откликнуться очевидцев аварий.

Первое ДТП произошло днем 23 декабря у дома № 23 на Ленина. Неустановленный водитель наехал на Ford Transit белого цвета и покинул место аварии.

Другое ДТП произошло вечером 30 декабря возле дома №3 по улице Заходского. Неизвестный наехал на серый автомобиль Hyundai Creta и также оставил место аварии.

Очевидцев просят звонить по телефону 89114152281 или обратиться в отделение ГИБДД в Лахденпохье на улице Советская, 8. // фото пресс-служба ГИБДД РК