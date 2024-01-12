Мужчина ударом ножа в сердце лишил жизни знакомого

В Костомукше арестовали обвиняемого в убийстве мужчину, сообщили в пресс-службе карельского Следкома.



Трагедия произошла ночью 5 января в квартире на улице Интернациональная. Нетрезвый 41-летний мужчина вступил в словесный конфликт со своим знакомым, между ними завязалась драка. Обвиняемый ударил мужчину ножом в область сердца, ранение оказалось смертельным.

Обстоятельства убийства устанавливаются, назначены судебные экспертизы. Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы. // фото unsplash.com/ Octavian Dan