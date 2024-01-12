12 января 2024, 16:45
Работа котельной была приостановлена из-за аварии на сетях
Работали аварийные бригады, котельную перевели на резервные схемы электроснабжения
Электричество и тепло пропало в некоторых зданиях в Петрозаводске из-за аварии на сетях.
Утром 12 января на Зареке произошло отключение электроэнергии из-за короткого замыкания на кабельной линии 10кВ. Под отключение попала котельная на Ригачина, в некоторых домах пропало отопление.
По сообщению городской администрации, аварийные бригады за четыре часа восстановили электроснабжение котельной, переключив ее на резервные схемы. Тепло снова поступает в дома. Управляющие компании устраняют случаи завоздушивания внутридомовых сетей.
Работы по восстановлению нормального режима электроснабжения еще ведутся. // фото «Петрозаводск говорит»