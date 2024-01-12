Боец из Карелии погиб при обороне Авдеевки

В ходе специальной военной операции погиб уроженец калевальской деревни Юшкозеро Павел Никулин. Трагическое известие сегодня сообщили в администрации поселения.

Бойцу было 28. На СВО он отправился добровольцем, был водителем второго отделения зенитного артиллерийского взвода 1 стрелкового батальона. Он был дважды ранен, но после госпиталя возвращался к месту службы.

По информации властей, молодой боец погиб в результате выполнения боевой задачи при обороне Авдеевки 31 октября 2023 года. Павла Никулина похоронили с воинскими почестями в Новоазовском районе в поселке Безыменное на Аллее Славы.

За мужество, отвагу и самоотверженность наш земляк был награжден медалями «За воинскую доблесть» 1 и 2 степени, медалью «За отличие в бою.

Администрация и Совет Юшкозерского сельского поселения принесли соболезнования родным и близким. // фото VK-сообщества «Администрация Юшкозерского сельского поселения»