Группа наркоторговцев раскрыта полицейскими Петрозаводска

Полицейские Петрозаводска пресекли цепочку наркотрафика в карельской столице от потребителя до сбытчика. Изъята крупная партия незаконных веществ, готовившаяся к реализации, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Так, в поле зрения полицейских попал 30-летний мужчина, продавший наркотики двум знакомым. Все они были задержаны. Через этих людей стражи порядка вышли на поставщика товара. В ходе обыска у него изъяли гашиш и амфетамин.

В скором времени сотрудники полиции задержали и основного сбытчика. Им оказался 27-летний житель Петрозаводска. Мужчина работал в интересах запрещенного Интернет-магазина. В ходе обыска у него нашли 40 граммов гашиша и 320 граммов синтетических наркотиков.

В отношении фигурантов возбуждены и расследуются шесть уголовных дел.