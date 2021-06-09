Группа чиновников попалась на взятке в Карелии

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в отношении должностных лиц Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по республике Карелия. Также возбуждено дело по факту дачи взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что должностные лица получили взятку от работника одной из коммерческих фирм, работающих в горнопромышленном комплексе. За деньги чиновники должны были закрыть глаза на несоблюдение компанией требований законодательства по безопасному ведению работ, связанных с использованием недр.

Преступление раскрыто в результате совместной работы сотрудников СК и МВД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото moscow.ru.today