Грозу и дождь прогнозируют в среду в Карелии

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура в ночные часы +11, +13. Днем +16, +18.

26 августа в Карелии облачно с прояснениями. Прогнозируются дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13, местами похолодает до +2. Днем +14, +19.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +7, днем +16;

В Кондопоге ночью +9, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +7, днем +17;

В Олонце ночью +7, днем +18;

В Пудоже ночью +8, днем +16;

В Сегеже ночью +7, днем +15;

В Сортавале ночью +8, днем +19;

В Суоярви ночью +6, днем +18.