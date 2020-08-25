Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 25 августа

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +17, +19.

В Карелии также облачно с прояснениями. Местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +15, +20.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +17;

В Кондопоге днем +20;

В Медвежьегорске днем +20;

В Олонце днем +19;

В Пудоже днем +20;

В Сегеже днем +18;

В Сортавале днем +18;

В Суоярви днем +19.