25 августа 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 25 августа
Местами пройдут дожди
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +17, +19.
В Карелии также облачно с прояснениями. Местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +15, +20.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +17;
В Кондопоге днем +20;
В Медвежьегорске днем +20;
В Олонце днем +19;
В Пудоже днем +20;
В Сегеже днем +18;
В Сортавале днем +18;
В Суоярви днем +19.