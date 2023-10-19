19 октября 2023, 06:45
Грибы в карельских лесах все еще растут
Лес продолжает одаривать грибников своими дарами
Многие любители тихой охоты отметили, что грибной сезон они уже давно окончили. Только сами грибы свой сезон заканчиваться не собираются.
«Прошелся по любимому маршруту с палками, а глаза по привычке искали грибы. И нашли семейки красноголовиков. Да столько, что пришлось идти за машиной. Неожиданно, но приятно», — делится радостными эмоциями житель села Крошнозеро Олег Гапеев.
И в подтвержение выкладывает снимки поздних осенних красавцев.// Фото Олег Гапеев