Грибы в карельских лесах все еще растут

Многие любители тихой охоты отметили, что грибной сезон они уже давно окончили. Только сами грибы свой сезон заканчиваться не собираются.

«Прошелся по любимому маршруту с палками, а глаза по привычке искали грибы. И нашли семейки красноголовиков. Да столько, что пришлось идти за машиной. Неожиданно, но приятно», — делится радостными эмоциями житель села Крошнозеро Олег Гапеев.

И в подтвержение выкладывает снимки поздних осенних красавцев.// Фото Олег Гапеев