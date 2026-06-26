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1 октября 2026
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Энциклопедия “Карелия”
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Общество

Грибной бум продолжается в лесах Карелии

Любители прогулок в лесу хвастаются первым солидным урожаем красноголовиков
грибы
фото «Петрозаводск говорит»

Июньские грибы вовсю собирают в лесах Карелии. Любители отдыха на природе за час набирают корзинки красноголовиков больших и маленьких. И свежим воздухом дышат, и физкультуру делают, и на жареху и супчик набирают.

В первых числах лета грибы пошли в Пудожском районе, затем лисички, подосиновики, подберезовики и маслята стали набирать в Пряжинском районе, а теперь бум наступил в Сегежском округе. Невероятно ранняя весна в этом году и умеренно дождливый июнь дали жизнь множеству подосиновикам.

урожай грибов

«Урожай за час хождения по лесу. Все устремились на тихую охоту. Красноголовики заполонили леса. Радость сбора и вкус жареной картошечки с грибами - таким запомнится первый месяц лета», - рассказывают жители Карелии.

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