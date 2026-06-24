Грибное царство Карелии зовет

Корзинки грибников уже пополняются яркими лисичками

Фото: ПТЗ говорит

Северный край решил порадовать всех любителей тихой охоты, превратившись в настоящее грибное царство. Грибники сообщают: пошли лисички! А особенно щедрый урожай этих солнечных грибов наблюдается в Пряжинском районе.

Один из счастливчиков, нашедший целую семейку лисичек, поделился своими планами:

«Семейка лисичек росла у дороги на солнечном месте. Малюсенькие, как пуговки. Пусть подрастут, денька через два за ними вернусь, суп сварю».

И это неудивительно, ведь лисички – одни из самых вкусных и универсальных грибов.

Хотя лисички в Карелии не относятся к самым ранним грибам, они и не считаются исключительно поздними. Их сезон сбора обычно начинается в июле, достигает своего пика в августе и продолжается до сентября, а иногда даже до октября. Так что времени на грибные приключения еще предостаточно!

Конечно, опытные грибники свои заветные места не выдадут, поэтому расспрашивать местных жителей о «грибных точках» особого смысла нет. Но это не повод отчаиваться. Отправляйтесь в лес, доверьтесь своей интуиции и наслаждайтесь прогулкой.

Желаем вам удачи в поисках и полных корзинок!