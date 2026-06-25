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28 июня 2026
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Общество

Жители Приладожья смогут бесплатно проверить здоровье

Мобильный диагностический комплекс будет работать в Лахденпохье
здоровье
Фото: паблик Сортавальской ЦРБ

На следующей неделе жителей Лахденпохского округа пригласили на медицинские обследования.

Как уточнили в паблике Сортавальской ЦРБ, 30 июня и 1 июля в Лахденпохье будет работать мобильный диагностический комплекс, оборудованный флюорографом и маммографом.

С 9:00 до 11:15 часов будет выполняться флюорография, а с 11:50 до 13:45 женщин ждут на маммографию.

Всех желающих пройти обследования попросили иметь при себе направление.

Более полную информацию можно узнать в регистратуре поликлиники в районной больнице Лахденпохьи.

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