Жители Приладожья смогут бесплатно проверить здоровье

Мобильный диагностический комплекс будет работать в Лахденпохье

Фото: паблик Сортавальской ЦРБ

На следующей неделе жителей Лахденпохского округа пригласили на медицинские обследования.



Как уточнили в паблике Сортавальской ЦРБ, 30 июня и 1 июля в Лахденпохье будет работать мобильный диагностический комплекс, оборудованный флюорографом и маммографом.



С 9:00 до 11:15 часов будет выполняться флюорография, а с 11:50 до 13:45 женщин ждут на маммографию.



Всех желающих пройти обследования попросили иметь при себе направление.



Более полную информацию можно узнать в регистратуре поликлиники в районной больнице Лахденпохьи.