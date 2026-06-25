Многодетная мать с дюжиной отпрысков объявилась рядом с Карелией

Кабанья мать-героиня появилась в лесах Ленобласти

Фото: Скриншот с видео паблика «Каждой твари по паре»

В лесах Ленобласти заметили кабанью мать-героиню. Кабаниха с двенадцатью поросятами попала в фотоловушку. О рекордном количестве диких кабанят сообщил паблик «Каждой твари по паре».

Для диких свиней это - редкий случай, отметил биолог, журналист и автор этого видеоблога Павел Глазков. Хотя самка может родить до 15 детенышей, часть из них обычно погибает в первые дни, так как у кабанихи всего пять пар сосков.

Поросята рождаются зрячими, подвижными, их полосатая окраска, которая к 4-5 месяцам постепенно исчезает, помогает семейству скрываться в лесу. Поросятам на записи чуть больше месяца, отметил автор поста.

По его словам, кабаны плохо видят, зато обладают отличным обонянием. Мать семейства учуяла установленную в лесу видеоловушку. Она осторожно подошла к ней, судя по видео, и внимательно обследовала необычный предмет.