ФАП в лесном поселке Карелии разрушается на глазах

В поселке Тумба в медпункте не хватает ведер и тазов, чтобы собирать воду

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Фельдшерско-акушерский пункт в муезерском поселке Тумба продолжает разрушаться на глазах местных жителей. В учреждении уже не хватает ведер и тазов, чтобы собирать капающую с потолка вода, поэтому стали использовать стерилизаторы. Протекать стало и окно в кабинете фельдшера, а с потолка отвалилась еще одна плита. Об ужасающих условиях, в которых еще оказывают медицинскую помощь гражданам, рассказал паблик «Отражение. Карелия».

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Весной сообщество уже писало про ФАП в Тумбе и о том, что чиновники на протяжении нескольких лет обещали обновить ФАП, в котором протекала крыша, рушился потолок, распространялась плесень. Как сообщалось, работающая в поселке с 1978 года фельдшер говорила, что продолжать трудиться в столь ужасающих условиях не сможет и уйдет, если в медпункте в этом году не сделают ремонт. Ситуацией в отдаленном лесном поселке заинтересовались в Москве. После этого в поселок приезжали чиновники и надзорные органы, но ситуация с протекающей крышей в ФАПе так и не сдвинулась.

Чиновники регионального Минздрава утверждают, что документация на ремонт кровли была подготовлена еще в 2024 году, работы выполнят за счет бюджета Муезерского округа, деньги на данные цели запланированы.

Также в профильном министерстве на запрос одного из карельских депутатов сообщили, что медпункт оснащен мебелью, оборудованием, помещение отапливается электроконвекторами, освещение соответствует санитарным нормам, а в 2020-2023 году был выполнен ремонт крыльца и замена кровли веранды, построен новый туалет. При этом новый ФАП в поселке, где прописано около 150 человек, не построят.