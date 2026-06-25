Детективы и фэнтези: чем увлекается молодёжь Карелии

Ко Дню молодёжи аналитики МТС провели исследование и выяснили, какие жанры и произведения популярны у жителей Карелии 18–35 лет

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Наиболее востребованными музыкальными жанрами у молодежи в Карелия стали поп, электроника и танцевальная музыка. Лидером по прослушиваниям в республике стал трек «Whatever It Takes» (12+) — один из самых мощных и вдохновляющих хитов американской группы Imagine Dragons.

Также молодые люди в Карелии активно пользовались онлайн-библиотекой и чаще всего читали фэнтези, детективы и фантастику. В числе самых популярных литературных произведений на платформе «КИОН Строки» оказалась книга «Наследница огня» (16+), — третья в культовом фэнтези-цикле американской писательницы Сары Дж. Маас «Стеклянный трон», а также «Демон из Пустоши» (16+) из популярного цикла Виктора Дашкевича «Колдун Российской империи. Расследования графа Аверина».

Аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН» составили список наиболее популярных фильмов и сериалов среди изучаемой категории пользователей из Карелии. Возглавил рейтинг детективный триллер «Отпечатки» (18+) с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым. На втором месте – первая экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности» с Денисом Шведовым, Екатериной Волковой и Филиппом Янковским под названием «Резервация» (18+). Замыкает тройку лидеров сериал «Бар "Один звонок"» (18+) с Данилой Козловским в главной роли.