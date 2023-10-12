Гриб из фильмов ужасов нашли в Карелии

Гриб, получивший из-за своего облика множество прозвищ, в том числе «кровавый зуб», обнаружили в национальном парке «Водлозерский». Внешне он похож на розоватый бугорок с выступающими кроваво-красными капельками. Причем в парке известны несколько видов гиднеллумов.

Находка же оказалась новым видом. Его встретили в августе на Монастырской тропе. Чтобы точно определить, что это за гриб, находку отправили в карельский научный центр РАН. Ученые подтвердили, что в парке вырос гриб гиднеллум Пека.

Ученые объяснили, что некоторые гифы гиднеллума Пека имеют перегородки с пряжками, а у гиднеллума ржавчинного все гифы с перегородками без пряжек (пряжки – выросты гиф, которые служат для перехода ядра при делении клетки). У находки из Водлозерского парка были пряжки.

Подписчики группы нацпарка поделились фотографиями кровавого гриба из других мест. В частности, встретили его в парке Паанаярви, Сегежском районе и других. // фото freepik.com/ wirestock