12 октября 2023, 12:33
Общество

Президент России подтвердил продолжение газификации Карелии

О получения республикой газа от газопровода-отвода «Волхов – Мурманск – Белокаменка» Владимир Путин заявил на международном энергетическом форуме. В работе форума принял участие Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
https://gov.karelia.ru

Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что проект будет направлен и на газификацию социальных объектов и жилых домов.

Мурманская область и Карелия получат газ от газопровода-отвода Волхов – Мурманск – Белокаменка. Магистраль будет проложена для проекта по производству сжиженного газа на Кольском полуострове. Но часть её мощностей, а именно до десяти миллиардов кубометров в год, пойдёт на снабжение предприятий, социальных объектов, жилых домов в Карелии и Мурманской области, на развитие экологичной электрогенерации,

– сказал Глава государства.  

Артур Парфенчиков от имени жителей региона поблагодарил Президента России за дальнейшую газификацию Карелии.

Выступая на пленарном заседании энергетического форма, Президент России Владимир Владимирович Путин говорил о важных изменениях в мировой энергетике. Много внимания уделил теме развития национального энергетического рынка, в частности, газификации регионов.  

Президент отметил важность продолжения социальной газификации, предложив расширить список получателей газа – включить в него участников СВО и инвалидов. Этот проект важен и для газификации арктической зоны. Глава государства подчеркнул также важность превентивных мер регулирования топливного рынка для недопущения скачков цены,

– сообщил глава Карелии.  

Напомним, в настоящий момент под догазификацию в Карелии попадет 7714 домов, подано 2454 заявки, заключено 2084 договора. По 869 договорам газ подведён к участкам. По большинству заявок идёт строительство новых уличных газораспределительных сетей.

 

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Владимир Путин
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артур парфенчиков