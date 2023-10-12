Президент России подтвердил продолжение газификации Карелии

Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что проект будет направлен и на газификацию социальных объектов и жилых домов.

Мурманская область и Карелия получат газ от газопровода-отвода Волхов – Мурманск – Белокаменка. Магистраль будет проложена для проекта по производству сжиженного газа на Кольском полуострове. Но часть её мощностей, а именно до десяти миллиардов кубометров в год, пойдёт на снабжение предприятий, социальных объектов, жилых домов в Карелии и Мурманской области, на развитие экологичной электрогенерации,

– сказал Глава государства.

Артур Парфенчиков от имени жителей региона поблагодарил Президента России за дальнейшую газификацию Карелии.

Выступая на пленарном заседании энергетического форма, Президент России Владимир Владимирович Путин говорил о важных изменениях в мировой энергетике. Много внимания уделил теме развития национального энергетического рынка, в частности, газификации регионов.

Президент отметил важность продолжения социальной газификации, предложив расширить список получателей газа – включить в него участников СВО и инвалидов. Этот проект важен и для газификации арктической зоны. Глава государства подчеркнул также важность превентивных мер регулирования топливного рынка для недопущения скачков цены,