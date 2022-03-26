Грейдер в Петрозаводске «чистил» дорогу и повредил асфальт

Днем 25 марта спецтехника вышла на дороги карельской столицы, но это не вызвало у жителей восторга. Очевидцы выразили свои претензии в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

По их словам, дорогу на Транспортной улице просто разбили, повредив ковшом асфальт. Горожане задались резонным вопросом, кто будет восстанавливать покрытие.