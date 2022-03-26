26 марта 2022, 12:21
Грейдер в Петрозаводске «чистил» дорогу и повредил асфальт
Жители карельской столицы возмущаются действиями по уборке проезжей части
Днем 25 марта спецтехника вышла на дороги карельской столицы, но это не вызвало у жителей восторга. Очевидцы выразили свои претензии в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.
По их словам, дорогу на Транспортной улице просто разбили, повредив ковшом асфальт. Горожане задались резонным вопросом, кто будет восстанавливать покрытие.
- Чистили проезжую часть техникой, которая явно предназначена для других функций. Ковш был опущен прямо на асфальт, в результате чего асфальт был поврежден. Кто понесёт за это ответственность? Когда произойдет ремонт дороги, которая была повреждена в результате этих действий? – сказано в сообщении. // Фото: источник