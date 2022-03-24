Елку в Пудоже начали убирать только в конце марта

Фотографию с новогодней елкой на площади в Пудоже разместил очевидец в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте. Новогоднее дерево начали убирать лишь 24 марта.

Автор снимка написал, что главную городскую елку раньше не могли убрать, потому что к ней не получалось подъехать.