24 марта 2022, 19:38
Елку в Пудоже начали убирать только в конце марта
Демонтировать новогоднее дерево в карельском городе долго не могли
Фотографию с новогодней елкой на площади в Пудоже разместил очевидец в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте. Новогоднее дерево начали убирать лишь 24 марта.
Автор снимка написал, что главную городскую елку раньше не могли убрать, потому что к ней не получалось подъехать.
- А почему? Потому что снега много было вокруг главной елки. А почему снега много? Нападал, говорят! – сказано в сообщении. // Фото: источник