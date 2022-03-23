23 марта 2022, 21:14
Соцсети

Сточные воды в Петрозаводске полгода льются в сквер

Горожан возмутили потоки воды из канализационного колодца

Видео с обильно льющейся из канализации водой разместили очевидца в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте. По словам очевидцев, ситуация продолжается уже полгода.

Люк, из которого текут стоки, расположен на Морозном проезде. Видео снять 23 марта, но вода щедро льется уже в течение полугода, уверяет автор ролика.

- Льют стоки и га*но в специально выкопанную для этого канаву, а потом все течет в зеленый Еловый сквер,

- сказано в сообщении. // Фото, видео: источник

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
канализационные стоки