Греция разрешила въезд россиянам, но попасть будет сложно

Греция открывает границы для России, но действует ряд ограничений, сообщает ТАСС.

Въезд будет открыт для 500 человек, не более, причем исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит)". При себе у российского туриста должен быть отрицательный тест на коронавирус и ваучер с подтверждением брони номера в гостинице.

Соглашение действительно до 21 сентября.

«Ситуация с коронавирусом в Греции находится под контролем, хотя с конца июля число инфицированных растет достаточно высокими темпами - по 150-290 человек в сутки. Во вторник были зарегистрированы 207 новых случаев, а их общее число с начала пандемии достигло 10 524. Всего в Греции от коронавируса умер 271 человек», - сообщает ТАСС.