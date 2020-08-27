Жители Карелии рассказали, что изменилось на отдыхе в Турции

С августа из России можно вылететь на отдых в Турцию, две петрозаводчанки воспользовались этой возможностью и поделились своими впечатлениями об отдыхе в карантинное время с «Gubdaily.ru».

Петрозаводчанка София находится в курорте Акбук. «Через каждые 200 метров чуть ли не на всех столбах прикреплены санитайзеры (всегда наполненные), в помещениях и в транспорте все должны быть в масках, они выдаются бесплатно столько раз, сколько ты зайдешь, например, в ресторан, в шаттл от отеля до пляжа и обратно. Персонал доброжелательный. Анимация скромная — всё, что в закрытых помещениях, отменено. Все шоу, собирающие большое количество людей, тоже», - цитирует издание женщину.

София отмечает, что изменилась система питания «Все включено»: еда не в свободном доступе.

«Всё огорожено либо стеклом, либо канатами. Ты показываешь, что хочешь, тебе накладывают. Своими руками никто никуда не лезет, не хватает, не ковыряет. Эта мера мне понравилась. Одна проблема — я чуть подслеповата и трудно понять, что там за канатом лежит на блюде».

Еже одна жительница Карелии - Мария рассказала изданию, что цены на экскурсии поднялись примерно на 20-25 долларов, при этом массовых экскурсий практически нет. Она отдыхает в 14 км от Сиде, отмечает, что людей на пляжах немного, больше половины отелей закрыты.

«Отели, которые не получили паспорт здоровья, до сих пор остаются закрытыми. В нашем отеле весь персонал ходит в масках, на ресепшен измеряют температуру. Сами туристы находятся в масках только в общих местах (обязательное условие), в том числе в маршрутках, а передвигаются с отеля на пляж без них»,

- говорит Мария.

Отмечается, что если под солнцем тепловизор покажет повышенную температуру, то туриста могут попросить постоять в тенечке и перемерить.