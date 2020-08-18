18 августа 2020, 11:30
Путешествия

Фирменный поезд «Петрозаводск-Москва» начал ходить чаще

С сентября в полном объеме восстановит свое движение «Ласточка» до Санкт-Петербурга

С 17 августа фирменный поезд №17/18 «Петрозаводск- Москва» начал ходить шесть дней в неделю, кроме субботы, сообщает сайт РЖД.

Однако в две ближайшие субботы – 22 и 29 августа поезд пойдет как дополнительный.

Кроме того, с 1 сентября поезд №805/804 «Санкт-Петербург – Петрозаводск «Ласточка» возобновляет движение в полном объеме, то есть ежедневно.

Между тем, пассажирам стоить внимательней относиться к поездкам: противоэпидемические мероприятия на железной дороге не всегла соблюдаются. Подробней в нашем материале «Петрозаводчанка возмутилась отношением к больным в поездах».

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