18 августа 2020, 11:30
Фирменный поезд «Петрозаводск-Москва» начал ходить чаще
С сентября в полном объеме восстановит свое движение «Ласточка» до Санкт-Петербурга
С 17 августа фирменный поезд №17/18 «Петрозаводск- Москва» начал ходить шесть дней в неделю, кроме субботы, сообщает сайт РЖД.
Однако в две ближайшие субботы – 22 и 29 августа поезд пойдет как дополнительный.
Кроме того, с 1 сентября поезд №805/804 «Санкт-Петербург – Петрозаводск «Ласточка» возобновляет движение в полном объеме, то есть ежедневно.
Между тем, пассажирам стоить внимательней относиться к поездкам: противоэпидемические мероприятия на железной дороге не всегла соблюдаются. Подробней в нашем материале «Петрозаводчанка возмутилась отношением к больным в поездах».