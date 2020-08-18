Фирменный поезд «Петрозаводск-Москва» начал ходить чаще

С 17 августа фирменный поезд №17/18 «Петрозаводск- Москва» начал ходить шесть дней в неделю, кроме субботы, сообщает сайт РЖД.

Однако в две ближайшие субботы – 22 и 29 августа поезд пойдет как дополнительный.

Кроме того, с 1 сентября поезд №805/804 «Санкт-Петербург – Петрозаводск «Ласточка» возобновляет движение в полном объеме, то есть ежедневно.