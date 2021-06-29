Гранты Российского фонда культуры получили две организации Карелии

Коллектив музея-заповедника «Кижи» и сотрудники фонда «Корела» выиграли конкурс НКО, который проводил Российский фонд культуры.

Теперь обе организации получат федеральные гранты в рамках нацпроекта «Культура». Это соответственно 800 тысяч рублей и 490 тысяч, сообщили в пресс-службе главы и правительства Карелии. На выделенные средства музей-заповедник «Кижи» подготовит масштабный проект, связанный с ремеслами Карелии. Его назвали «Музейным марафоном».

В программе – модульные выставки в шести районах республики и ее столице, мастер-классы талантливых ремесленников, полевые экспедиции. Завершением станет «Ночь искусств». Фонд «Корела» использует грант, чтобы провести мастер-классы для школьников, организовать встречи с творческими работниками, которые смогут рассказать о жизни филармонии изнутри. По словам исполнительного директора фонда Эрики Хеглунд, подростки должны понять, что современная филармония – место для людей самых разных профессий, а не только для музыкантов.

Проект называется «О музыке и не только». Учащиеся встретятся с пиар-менеджерами, звукорежиссерами, SMM-специалистами, смогут познакомиться с устройством огромного органа и узнать много интересного. Фото: музей-заповедник Кижи