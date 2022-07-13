Граффити стирают с детских площадок в Петрозаводске

Специалисты «Службы заказчика» чинят и меняют поврежденные элементы на детских и спортивных площадках, закрашивают граффити на конструкциях, скамейках и урнах.

На неделе отремонтировали детскую площадку в парке 70-летия Победы. Еще предстоит отремонтировать поручни на качелях. В парке Патриот стерли надписи, закрепили уличные тренажеры, в парке 50-летия Пионерской Организации заменили информационный стенд. В Бородинском сквере восстановили поврежденную фигуру на скейт-площадке. Специалисты продолжат работы на аллее 300-летия Петрозаводска, в Лососинском и Приозерном парках, в Дмитриевском сквере. (фото пресс-служба администрации города)