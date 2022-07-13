20 десантников-пожарных из Карелии тушат лесные пожары в Коми

20 десантников-пожарных карельского центра авиационной и наземной охраны лесов во вторник отправились на помощь коллегам в Коми. Об этом сообщили в региональном Минприроды. Из-за засушливой погоды и гроз в Коми установлен пятый класс пожарной опасности, действует 41 пожар, общая площадь – 1300 га.

Сотрудники Петрозаводского, Кемского, Сегежского и Сортавальского авиаотделений вторник закончили тренировочные спуски с вертолета Ми-8 на базе в Песках и сразу после этого поздно вечером уехали в Сыктывкар.

В прошлом году бороться с пожарами в лесах Карелии помогали специалисты Архангельской и Мурманской областей. В ответ губернатор обещал соседям, если им понадобится помощь, то ее окажут.

Недавно карельские десантники-пожарные помогали ликвидировать пожары в Курганской области и Тыве. Там они потушили 11 пожаров площадью 9 тысяч га. (фото Минприроды РК)