Государственные награды вручили жителям Карелии

Жителям Карелии, которые внесли вклад в развитие экономики и социальной сферы, вручили государственные награды.

Указом президента РФ за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание Заслуженного работника культуры присвоили заместителю директора музея-заповедника «Кижи» Дмитрию Луговому.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу заслуженным учителем РФ стала учитель Университетского лицея Петрозаводска Раиса Сеняткина.

За вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий благодарность президента объявлена зампредседателя парламентского комитета по бюджету и налогам Ирине Кузичевой.

Указом губернатора медаль «За заслуги перед Республикой Карелия» за высокие достижения и заслуги перед республикой и ее жителями награждены работники Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Это Александр Беляев – сборщик корпусов металлических судов, Виктор Кузьмич – старший мастер корпусного производства, Иван Парфентьев – слесарь-монтажник, Игорь Федоров – заместитель директора. Также медалями награждены Виктор Илюха – директор Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук, Виктор Старков – завкафедрой ПетрГУ.

Также медали вручили работникам дорожной, строительной, лесной отраслей, спортсменам. Также были присвоены почетные звания заслуженного врача, строителя, журналиста, артиста, энергетика Карелии. Главврач перинатального центра Евгений Тучин стал заслуженным врачом республики. (фото управление пресс-службы главы РК)