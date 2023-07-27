Гостья Петрозаводска пыталась вынести товар из гипермаркета

Сотрудники Росгвардии дважды за среду выезжали по тревоге в торговые точки Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в одном из гипермаркетов города 22-летняя уроженка Ивановской области выбрала аксессуары для волос и прошла с товаром мимо кассы. Девушку вовремя остановили.

А в магазине на Октябрьском проспекте 35-летний покупатель предпринял попытку кражи продуктов. Мужчину заметила охрана.

Оба нарушителя были задержаны и переданы полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото «Петрозаводск говорит»