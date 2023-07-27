Автомобиль вспыхнул на ходу в Петрозаводске

В среду в 23 часа на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что у родника на Суоярвском шоссе горит легковой автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные быстро справились с огнем.

В результате пожара в автомобиле ВАЗ-2112, принадлежащем жителю Петрозаводска, огнем было повреждено подкапотное пространство на площади два квадратных метра. Причина пожара пока не установлена. Но, по всей видимости, отечественная машина загорелась из-за неисправности, которая возникла во время движения.

Материальный ущерб устанавливается. Проводится проверка. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla