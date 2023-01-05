05 января 2023, 12:58
Происшествия

Гость республики разнес один из баров в Карелии

В Сортавале сотрудники Росгвардии разнимали драку в увеселительном заведении

В новогодние праздники сотрудники Росгвардии получили сигнал о происшествии в одном из баров Сортавалы. На место выехал наряд, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказал представитель заведения, между посетителями произошла драка. В результате имуществу бара был нанесен ущерб на сумму более 4000 рублей.

Сотрудники и посетители указали на 29-летнего мужчину. Выяснилось, что это житель Ленинградской области. На него было написано заявление. Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com

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Дебошир
новости Карелии