Гость республики разнес один из баров в Карелии

В новогодние праздники сотрудники Росгвардии получили сигнал о происшествии в одном из баров Сортавалы. На место выехал наряд, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказал представитель заведения, между посетителями произошла драка. В результате имуществу бара был нанесен ущерб на сумму более 4000 рублей.

Сотрудники и посетители указали на 29-летнего мужчину. Выяснилось, что это житель Ленинградской области. На него было написано заявление. Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com