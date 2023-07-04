Гость Карелии не учел дорожные условия и на иномарке влетел в деревья

Молодая пара из Мурманска попала в аварию в Кемском районе. Это произошло 3 июля вечером, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В понедельник в 17:20 на 871-м километре трассы «Кола» 26-летний водитель Volkswagen Polo потерял управление. Мужчина не учел дорожные условия.

В результате иномарка слетела в кювет и врезалась в деревья. В результате ДТП пострадал сам водитель и его 26-летняя пассажирка, обоих госпитализировали. // фото: unsplash.com