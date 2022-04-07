07 апреля 2022, 20:01
Госинспекция труда разобралась в гибели машиниста харвестера в Карелии
Мужчина насмерть отравился на делянке в Олонецком районе
Госинспекция труда завершила расследование обстоятельств несчастного случая, закончившегося гибелью сотрудника одной из фирм в Карелии. Об этом сообщает сайт ведомства.
Трагедия произошла 5 декабря 2020 года на делянке в Олонецком районе. В одном из бытовых помещений умер машинист харвестера. Его смерть наступила в результате отравления окисью углерода.
Как выяснили сотрудники госинспекции, причиной трагедии стало то, что работодатель не обеспечил надлежащие условия в бытовке. Несчастный случай квалифицирован, как связанный с производством. В отношении компании, в которой работал умерший, вынесено предписание. Фото pixabay.com/geralt