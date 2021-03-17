Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов

Государственная Дума приняла законопроекты, ужесточающие административную и уголовную ответственность за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Так, за публичное унижение чести или достоинства ветеранов или осквернение символов воинской славы в СМИ или Интернете грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей, а также лишение свободы сроком до пяти лет. Также нарушителя могут лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Штраф в размере до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет предусмотрены за публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. В частности, речь идет о распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В случае совершения противоправных действий через СМИ и Интернет сумма взыскания увеличивается. Фото opentown.org