Снижается суточное количество новых зараженных коронавирусом в России

За последние сутки в России выявлены 8998 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальный показатель с 1 октября 2020 года. За сутки умерли 427 человек. Выздоровели 10 755 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 1201 новый заболевший, в Санкт-Петербурге - 927, в Ленинградской области - 127, в Вологодской области - 104, в Архангельской области - 94, в Мурманской области - 75.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 418 436 раз. Скончались 93 364 человека.

Напомним, в Карелии 16 марта Covid-19 выявлен у 103 человек. Фото ytimg.com