Госдума РФ одобрила повышение предельного возраста пребывания в запасе

Госдума России одобрила поправки, которые повышают на пять лет предельный возраст пребывания в запасе. Речь идет об одной категории россиян - имеющих воинские звания резервистов, передает РИА Новости.

Согласно принятому закону, срок нахождения в резерве будет зависеть от разряда обладателя воинского звания. Первый разряд будет находиться в резерве до 40 лет, второй - до 50 лет, а третий - до 55 лет.

Закон должен одобрить Совет Федерации, затем его подпишет президент. Вступать в силу закон начнет поэтапно, вплоть до 1 января 2028 года.

Те, кому 50 исполнится в 2024 году, уйдут в отставку в 51 год, достигшие 50-летия в 2025 году - в 52 года, и так далее до 2028 года, когда возраст для ухода в отставку из резерва солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов сравняется с принятым в законе - с 55 годами. // фото: www.istockphoto.com